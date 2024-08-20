Подмосковное УФАС провело обсуждение правоприменительной практики в 2024 году

15 августа 2024 года в управлении Федеральной антимонопольной службы по Московской области состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Московского областного УФАС России за I полугодие 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С приветствием и вступительным словом к участникам публичных обсуждений обратился врио руководителя Московского областного УФАС России Алексей Азаренко.

По вопросам практики применения Московским областным УФАС России законодательства в сфере закупок выступил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Шимке Матаев.

В ходе своего доклада он привел статистические данные о проведенных в I полугодии 2024 года контрольных мероприятий, сообщил о типовых нарушениях, допускаемых заказчиками Московской области при проведении закупок, а также о необходимости соблюдения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

С докладом на тему контроля торговой деятельности на территории Московской области выступил начальник отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Московского областного УФАС России Дмитрий Муравьев.

В рамках выступления спикером было отмечено, что усилен контроль над ценовой ситуацией на рынке нефтепродуктов, в связи с чем Управлением ежедневно проводятся мониторинги розничных и мелкооптовых цен на автомобильные бензины, а также остатков нефтепродуктов на нефтебазах Московской области; продолжается работа «Горячей линии», принимающей обращения о существенном завышении цен на товары и услуги.

Также Дмитрий Муравьев отметил, что управлением ведется работа по контролю за изменением цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Далее с докладом о деятельности в сфере контроля органов власти выступил начальник отдела контроля органов власти Московского областного УФАС России Исай Мурзаханов.

До участников мероприятия были доведены новые практики нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и хозяйствующих субъектов, направленные на уклонение от проведения торгов при передаче имущественного комплекса с целью дальнейшей его продажи.

Спикер обратил внимание на новую практику при рассмотрении жалоб в порядке статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Информирование о соответствующих нарушениях всех заинтересованных лиц должно привести к большему контролю таких действий и, как следствие, к сокращению нарушений антимонопольного законодательства.

Кроме того, была приведена статистика дел и предупреждений, выданных в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, и о привлечении к административной ответственности в I полугодии 2024 года.

Начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренций Московского областного УФАС Анастасия Федорова представила доклад на тему государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе и недобросовестной конкуренции.

По вопросам недобросовестной конкуренции Анастасия Федорова привела статистику поступающих обращений в адрес Управления, примеры типовых нарушений, рассказала об ответственности за нарушения законодательства в сфере недобросовестной конкуренции.

Также Анастасия Федорова озвучила наиболее распространенные нарушения законодательства о рекламе и статистику дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

По вопросам практики выявления и пресечения антиконкурентных соглашений выступил начальник отдела по борьбе с картелями Московского областного УФАС России Георгий Калинин.

В своем выступлении Георгий Калинин рассказал об основных признаках картельных соглашений на электронных торгах, озвучил направления деятельности по выявлению и пресечению картельных сговоров, привел в качестве примера дело о нарушении антимонопольного законодательства, а также уделил внимание ответственности за подобные нарушения.

В ходе выступления были оглашены статистические данные, отражающие объем работы, проделанной Московским областным УФАС России по выявлению антиконкурентных соглашений на территории Московской области: «В I полугодии 2024 года управлением принято 11 решений по делам о картельных сговорах, возбуждено 9 дел и выдано 7 обязательных для исполнения предписаний. К административной ответственности привлечено 23 хозяйствующих субъекта на общую сумму 45,5 млн рублей. В свою очередь, сумма взысканных штрафов за сговоры на торгах за указанный период составила 12,7 млн рублей».

По вопросам антимонопольного контроля в сфере электроэнергетики выступила начальник отдела антимонопольного контроля Московского областного УФАС России Ольга Пронина.

В своем выступлении Ольга Пронина подробно остановилась на наиболее распространенных нарушениях, допускаемых электросетевыми компаниями Московской области при осуществлении процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям.

Спикер также рассказал о негативных последствиях, возникающих при нарушении сетевыми компаниями Правил технологического присоединения, а также об административной ответственности за совершение таких правонарушений, также были оглашены статистические данные, отражающие объем работы по контролю за соблюдением правил подключения к электрическим сетям, проделанный Московским областным УФАС России в I полугодии 2024 года.

Начальник отдела административного производства Московского областного УФАС Андрей Щербаков рассказал о практике привлечения к административной ответственности, а также привел статистику привлечения к ответственности по отдельным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В завершении мероприятия с докладом по вопросам судебной практики Московского областного УФАС России выступил начальник правового отдела Московского областного УФАС России Ваха Мусаев и привел статистику принимаемых судами решений: «В I полугодии 2024 года в судах обжаловалось 151 решение управления. 127 решений Управления признаны судом законными, 24 решения отменены. Большинство исковых заявлений подаются на решения в сфере закупок, часто обжалуются решения по антимонопольным делам и постановления о привлечении к административной ответственности».

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.