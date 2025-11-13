Подмосковное УФАС признало ПАО «Ростелеком» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ПАО «Ростелеком» нарушившим закон о рекламе. Ранее в Управление поступило обращение заявителя о совершении на его абонентский номер телефонного звонка с рекламой услуг связи с признаками нарушения Закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ПАО «Ростелеком» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ПАО «Ростелеком» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

