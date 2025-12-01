Подмосковное УФАС признало ООО «Велформ» нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступило обращение заявителя о направлении на его абонентский номер СМС-сообщения с рекламой фитнес-клуба с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Велформ» было возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 и части 1 статьи 18 закона о рекламе, выразившимся в распространении по сетям электросвязи рекламы, содержащей не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара, без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Велформ» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.