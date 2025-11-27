Подмосковное УФАС признало ООО СЗ «Страна Е 1» нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении в сети «Интернет» контекстной рекламы приобретения квартир в ипотеку с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО СЗ «Страна Е 1» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации об условиях предоставления потребительского кредита.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО СЗ «Страна Е 1» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.