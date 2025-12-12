Подмосковное УФАС признало ООО «РИЧ» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ООО «РИЧ» нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступили материалы местной администрации о распространении на легковом автомобиле рекламы медицинских услуг с нарушением требований Закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «РИЧ» возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «РИЧ» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.38 КоАП.

