Подмосковное УФАС признало ООО «Профф» нарушителем закона

В антимонопольное управление обратился гражданин, который сообщил о поступавших на его номер рекламных звонках с предложениями автомобилей. В обращении указывались признаки нарушения законодательства о рекламе.

После проверки Московское областное УФАС возбудило дело в отношении ООО «Профф» по части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия ведомства признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования закона. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении компании к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

