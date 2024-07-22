Подмосковное УФАС признало ООО «Крепежлогистик» нарушителем закона о рекламе

Московское областное УФАС России признало ООО «Крепежлогистик» нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение физического лица о совершении на принадлежащий ему абонентский номер звонка с рекламой услуг по сопровождению банкротства с признаками нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Крепежлогистик» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы, а также в использовании сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и/или набора абонентского номера без участия человека.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Крепежлогистик» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.