Подмосковное УФАС признало хозсубъекта нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступили обращения физических лиц о распространении на транспортном средстве рекламы частного детского сада с нарушением требований закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.38 КоАП.

