Подмосковное УФАС признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступили материалы местной администрации о распространении на прицепе рекламы магазина детских товаров с нарушением требований закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.38 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.