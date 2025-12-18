Подмосковное УФАС привлекло председателя правления ПАО «Совкомбанк» к ответственности

Управление признало председателя правления ПАО «Совкомбанк» виновным в совершении административного правонарушения по части 2.4 статьи 19.5 КоАП

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе, возбужденного по факту поступления на мобильный телефон заявителя звонка с рекламой финансовой услуги по предоставлению кредита без его предварительного согласия на получение рекламы.

В соответствии с предписанием ПАО «Совкомбанк» надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение законодательства о рекламе.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок председателю правления ПАО «Совкомбанк» назначен штраф в размере 13 тыс. рублей.

