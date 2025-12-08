Подмосковное УФАС пресекло нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении наказания в виде предупреждения по делу об административном правонарушении в отношении физического лица, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили материалы по факту распространения в видеоролике рекламы деятельности форекс-дилера, не имеющего соответствующей лицензии.

По результатам рассмотрения обращения возбудило дело по признакам нарушения пункта 7 статьи 7 и части 14 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

