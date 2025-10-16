Подмосковное УФАС пресекло нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения по делу об административном правонарушении в отношении физического лица, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя по факту распространения рекламы медицинских услуг с использованием непристойных и оскорбительных образов и сравнений без предупреждения о наличии противопоказаний.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 6 статьи 5 и части 7 статьи 24 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 14.3 КоАП.

