Подмосковное УФАС пресекло нарушение антимонопольного законодательства в Одинцове

Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо администрации Одинцовского г. о. к ответственности. Управление признало должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения по части 10 статьи 7.32.4 КоАП, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дел послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов — администрации Одинцовского г. о. при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Одинцовского городского округа.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо администрации Одинцовского г. о. наложен штраф суммой 3 тыс. рублей.

Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.