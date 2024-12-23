Подмосковное УФАС подвело итоги 2024 года и озвучило цели на 2025 год

В Московском областном УФАС России прошла пресс-конференция заместителя руководителя Московского областного УФАС России Кирилла Иванюженко. В рамках пресс-конференции были подведены итоги деятельности управления за 2024 год, озвучены основные задачи и цели управления на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Кирилл Иванюженко огласил статистические данные по делам и предупреждениям по антимонопольному законодательству, законодательству РФ о рекламе, о привлечении к административной ответственности в 2024 году.

Также спикер привел наиболее значимые и интересные примеры в области применения Московским областным УФАС России мер антимонопольного реагирования, рассказал о ярких делах о нарушении антимонопольного законодательства и достижениях управления.

В конце мероприятия спикер ответил на вопросы журналистов.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.



В завершении мероприятия с докладом по вопросам судебной практики Московского областного УФАС России выступил начальник правового отдела Московского областного УФАС России Ваха Мусаев и привел статистику принимаемых судами решений.

«В I полугодии 2024 года в судах обжаловалось 151 решение управления. 127 решений Управления признаны судом законными, 24 решения отменены. Большинство исковых заявлений подаются на решения в сфере закупок, часто обжалуются решения по антимонопольным делам и постановления о привлечении к административной ответственности», — заключил он.