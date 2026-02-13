Подмосковное УФАС оштрафовало «Почта Банк» на 500 тыс рублей

Московское областное УФАС России назначило АО «Почта Банк» штраф в 500 тыс. рублей за распространение рекламы финансовых услуг без согласия абонента и с неполной информацией об условиях. Решение принято по итогам рассмотрения жалобы гражданина, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для проверки стало обращение физического лица, которому на телефон поступали звонки и СМС с рекламой финансовых услуг без предварительного согласия на их получение.

В ходе разбирательства антимонопольный орган установил, что реклама также не содержала существенной информации об условиях оказания услуг.

По итогам проверки управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе. Реклама признана ненадлежащей, банку назначен административный штраф в размере 500 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.