Подмосковное предприятие стало лауреатом конкурса «Звезда качества России»

По итогам результатов Всероссийского конкурса «Звезда качества России» награду в номинации «Производители молочной продукции» получила компания ООО «ЗеленГрад» из Сергиево-Посадского округа, выпускающая продукцию под торговой маркой «Фермерское хозяйство «Сальково», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ферма «Сальково» — современное молодое хозяйство, расположенное в одноименной деревне на севере Московской области. Предприятие занимается не только производством молочной продукции, но еще и разведением коров, кур, уток и даже цесарок.

На ферме трепетно относятся к качеству сырья для производства собственной продукции, поэтому вся молочная продукция «Сальково» производится из молока джерсейских коров. Молоко сладко-сливочное, с пломбирными нотами во вкусе, 6% жирности, богато белком, содержит на порядок больше кальция и фосфора, чем обычное. Но самое главное — в нем содержится полезный бета-казеин А2. Это означает, что такое молоко легче усваивается и не вызывает аллергических реакций у людей, которые столкнулись с непереносимостью молочного белка казеина.

Также на ферме производится крафтовый твердый сыр, каждая головка которого изготавливается вручную. Сыру дают время созреть от 6 до 24 месяцев, в течение которых сыр становится вкуснее и интереснее.

Всероссийский конкурс отечественных производителей товаров и услуг «Звезда качества России» проводится ежегодно. Предприятия могут принимать участие в конкурсе по одной из 21 номинаций.

Всего за десять лет проведения конкурса «Звезда качества России» в нем приняло участие более 1 000 предприятий из 68 субъектов Российской Федерации. Лауреатами конкурса по итогам десяти лет его проведения, включая 2023 год, было названо 103 предприятия из 24 регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.