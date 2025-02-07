Подмосковное предприятие поделилось опытом переработки полимерной упаковки
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Представители отраслевого блока министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области изучили особенности технологии переработки полимерной упаковки на заводе в городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Производственная мощность предприятия по переработке отходов из полиэтилентерефталата, расположенного в городе Озеры, составляет 1400 т/мес ПЭТф-флекс. На нем применяется автоматическая сортировка бутылок и флекс (хлопья измельченного пластика).
Чтобы из пластиковой тары получить сырье, пригодное для производства новых изделий, здесь выполняется несколько этапов переработки:
- сортировка;
- измельчение;
- мойка;
- сушка.
Далее все полученное в результате сортировки и переработки вторичное сырье отправляется на предприятие по производству упаковочной тары, с которым у завода заключено соглашение. Здесь отходы получают вторую жизнь в виде упаковочных материалов для пищевых предприятий. Речь идет о пластиковой таре для кондитерских изделий, овощей, маринадов и многого другого.
Знакомство с подмосковными компаниями-переработчиками и обмен опытом на сегодня — это одно из приоритетных направлений в работе ведомства.
Специалисты подробно изучили все рабочие процессы, осмотрели оборудование завода. По итогам встречи обсудили возможное сотрудничество с другими аналогичными предприятиями.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.