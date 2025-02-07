Подмосковное предприятие поделилось опытом переработки полимерной упаковки

Представители отраслевого блока министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области изучили особенности технологии переработки полимерной упаковки на заводе в городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Производственная мощность предприятия по переработке отходов из полиэтилентерефталата, расположенного в городе Озеры, составляет 1400 т/мес ПЭТф-флекс. На нем применяется автоматическая сортировка бутылок и флекс (хлопья измельченного пластика).

Чтобы из пластиковой тары получить сырье, пригодное для производства новых изделий, здесь выполняется несколько этапов переработки:

сортировка;

измельчение;

мойка;

сушка.

Далее все полученное в результате сортировки и переработки вторичное сырье отправляется на предприятие по производству упаковочной тары, с которым у завода заключено соглашение. Здесь отходы получают вторую жизнь в виде упаковочных материалов для пищевых предприятий. Речь идет о пластиковой таре для кондитерских изделий, овощей, маринадов и многого другого.

Знакомство с подмосковными компаниями-переработчиками и обмен опытом на сегодня — это одно из приоритетных направлений в работе ведомства.

Специалисты подробно изучили все рабочие процессы, осмотрели оборудование завода. По итогам встречи обсудили возможное сотрудничество с другими аналогичными предприятиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.