Подмосковная партия ЕР поздравила более 7 тыс семей бойцов СВО с праздниками

Подмосковная «Единая Россия» поздравила более 7 тысяч семей бойцов СВО с новогодними праздниками. Партийный актив встречался с военнослужащими и членами их семей, отправлял гумпомощь на фронт, навещал раненных в госпиталях. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения «Единой России».

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, воины и их близкие всегда должны чувствовать поддержку и заботу общества.

«Было важно поздравить с Новым годом и Рождеством защитников, которые стоят на страже мира и безопасности нашей страны. Поблагодарить их за самоотверженность и преданность Родине», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что «Единая Россия» также активно поддерживает семьи участников СВО, предоставляя им необходимую помощь и заботу.

«Каждая подмосковная семья наших воинов окружена вниманием депутатов «Единой России». В новом году мы продолжим активно поддерживать связь с ними, реализовывать проекты и законодательные инициативы, направленные на помощь военнослужащим и их близким», — прокомментировал Брынцалов.

Он также подчеркнул, что, начиная с конца декабря, депутаты, секретари местных отделений, волонтеры партии навестили и передали новогодние подарки более 7 тыс. семей военнослужащих. Кроме этого, на фронт было отправлено свыше 2,5 тонн различных гуманитарных грузов.

Так, депутат Мособлдумы Михаил Раев, депутат муниципального совета депутатов Евгений Михайленко и руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Долгопрудном Наталья Гулина стали настоящими новогодними волшебниками. В микрорайонах Павельцево, Хлебниково и Шереметьевский они поздравили более 20 детей участников спецоперации. Общаясь с супругами и вдовами бойцов, партийцы старались поддержать их. В каждой семье — свои нужды, и не всегда они финансовые. Так, прямо на месте депутат Раев договорился о курсе лечения для одной из женщин, а депутат Михайленко решил вопрос с обеспечением льготными лекарствами для ребенка.

«Мы понимаем, как важны поддержка и внимание, особенно сейчас. Небольшие знаки внимания поддерживают моральный дух и показывают, что мы не забываем о тех, кто стоит на страже нашего мира», — рассказал Раев.

Члены фрязинского отделения «Единой России» и сторонники партии организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для бойцов. В составе гуманитарного груза: теплые вещи, предметы первой необходимости, продукты с длительным сроком хранения, а также сладкие наборы и мандарины. Кроме того, в коробки вложили письма от юных фрязинцев с пожеланиями и поздравлениями.

«Одним из важнейших направлений нашей работы является оказание помощи участникам СВО и членам их семей. Спасибо всем, кто активно задействован в этом процессе, нашим неравнодушным жителям. В этот раз постарались порадовать наших бойцов», — отметил секретарь фрязинского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Воробьев.

В общественной приемной партии Черноголовки Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом детей участников СВО. Организаторами выступили депутаты фракции «Единая Россия» местного Совета депутатов. Они подготовили для детей подарки, а глава городского округа вручил семьям бесплатные билеты на новогодний концерт.

«Поддержка семей участников СВО — это один из приоритетов Народной программы партии. А сегодняшняя акция — это не просто жест внимания, а еще и способ показать, что мы всегда рядом», — отметила исполнительный секретарь местной «Единой России» Надежда Юдина.

Также единороссы не оставили без внимания и самих бойцов специальной военной операции. Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев вместе с главой Звездного городка Евгением Баришевским поздравили с Новым годом и Рождеством участника СВО Антона Жуланова и его семью. А Богородский партактив организовал поздравление бойцов с Новым годом в Медицинском центре филиала № 3 имени Н. Н. Бурденко в Дуброво.

«Сейчас вся страна объединилась для того, чтобы спецоперация закончилась нашей Победой, а герои вернулись домой. Поздравлять наших воинов с праздниками — это приятная и ответственная миссия!» — отметил депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Павел Волнов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.