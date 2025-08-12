Подмосковная «Единая Россия» направила около 15 тыс литров воды в ДНР

С начала СВО подмосковная «Единая Россия» доставила более 15 500 тонн гуманитарных грузов: автомобили УАЗ, квадроциклы, багги, а также беспилотники, комплексы РЭБ, оборудование спутниковой связи, антитепловизионные плащи и маскировочные сети. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

В этот раз партийными активистами направлено более 15 тыс. литров питьевой воды в Донецкую Народную Республику.

«Сегодня мы отгружаем значительную партию воды — около 15 000 литров для Донецкой Народной Республики. В Московской области системно организована работа по поддержке военнослужащих и мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО, а также их семей. Жители региона помогают нашим солдатам: дети пишут письма и изготавливают окопные свечи, общественные объединения, волонтеры и бизнес осуществляют сбор гуманитарной помощи и направляют её на фронт. Кроме того, депутаты регулярно проводят личные приемы и встречи с жителями, где собирают их обращения», — прокомментировал первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын.

Он добавил, что 2025 год объявлен годом особого внимания к нашим защитникам, отстаивающим интересы Родины.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы выразить им нашу благодарность и поддержку», — сказал Перепелицын.

Активистка «Молодой Гвардии Единой России» Екатерина Рыбкина подчеркнула важность помощи как мирному населению, так и бойцам, участвующим в специальной военной операции.

«Волонтерство для меня — это большая команда единомышленников, настоящая „вторая семья“, где каждый готов прийти на помощь и поддержать друг друга. Мы регулярно проводим мастер-классы по изготовлению окопных свечей и тактических браслетов, собираем посылки и пишем письма нашим защитникам. Такая поддержка важна не только как материальная помощь — она дарит бойцам тепло и мотивацию, помогает им чувствовать наше уважение и продолжать трудиться ради мирного неба», — отметила Екатерина Рыбкина.

Пункты сбора гуманитарной помощи открыты на базе общественных приемных «Единой России» во всех муниципалитетах региона. Узнать список необходимых вещей, а также узнать график работы ближайшего отделения можно на региональном сайте партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.