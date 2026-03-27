Подмосковье завершит 1 апреля прием заявок на премию Росприроднадзора

Премия «Экология – дело каждого» проводится в шестой раз и считается одной из самых масштабных инициатив в сфере экологического просвещения, развития эковолонтерства и творчества. В Подмосковье проект поддерживает министерство экологии и природопользования региона.

«Премия Росприроднадзора – беспрецедентная по масштабам и количеству участников акция в сфере экологического просвещения и образования, развития эковолонтерства и творчества. Подмосковная молодежь принимает самое активное участие в премии и добивается прекрасных результатов. В прошлом году сразу семеро представителей области победили в разных номинациях. Еще есть время для подачи заявок, и я призываю молодых людей ярко проявить себя на федеральном уровне», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В этом году конкурс проходит по номинациям «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «Поколение будущего», «Экопросвещение», «Экология души», «Зоомир», «Экорисунок», «Экосемья» и «Экосоюз».

Принять участие могут дети и подростки от 6 до 18 лет, а в отдельных номинациях — молодые люди до 35 лет. Победители и призеры получают дополнительные баллы при поступлении более чем в 150 российских вузов и возможность бесплатного обучения. Также лауреатов направляют во Всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан», а также в исследовательский лагерь на Байкале. Подробности размещены на сайте www.экологияделокаждого.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.