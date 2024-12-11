Подмосковье заняло 1 место в «зеленом» рейтинге России

В рамках торжественной церемонии награждения за достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере — «Зеленая премия», которая прошла на площадке Национального центра «Россия», подвели итоги деятельности субъектов РФ, общественных организаций и неравнодушных жителей, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

На основе рейтинга субъектов Московская область стала регионом-лидером в области обращения с ТКО.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов вручил награду заместителю Председателя Правительства Московской области — министру по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владиславу Мурашову.

«В регионе ведется работа по увеличению доли переработки пластика, алюминия, текстиля. Совместно с региональными операторами по обращению с отходами мы на постоянной основе реализуем благотворительные проекты и экологические акции. С целью увеличения объема сбора одежды и текстиля развивается инфраструктура раздельного сбора с помощью установки специализированных шкафов. В настоящее время на территории Подмосковья размещено более 1 500 емкостей. Продолжаем прикладывать все возможные усилия для эффективной работы в этом направлении, а также внедрения новых сервисов и услуг», — сказал Владислав Мурашов.

Жюри оценивало субъекты на основе разработанных методологий, статистических данных и результатов соцопросов среди жителей.

Победителям и призерам были вручены памятные статуэтки, благодарности, денежные призы. В номинации «Экологическая семья» победу одержали Надежда Квасова с супругом Сергеем и дочерью Варварой из города Руза. Они создали проект по экологическому просвещению «Школа раздельного сбора отходов», а также ежегодно проводят субботники, акции, уборки, организуют экологические квесты.

«Зеленую премию» от ППК РЭО получили и инициативные подмосковные отраслевые компании:

1 место — проект «Экопункт»;

2 место — проект «Овощи и фрукты без пластика: упаковка из 100% макулатуры» из Солнечногорска.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.