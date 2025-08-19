Подмосковье возглавило рейтинг БПОО России по инклюзивному образованию

сегодня в 10:03

Федеральный методический центр по инклюзивному образованию подвел итоги рейтинга базовых профессиональных образовательных организаций (БПОО) субъектов РФ за 2024 год. Оценка проводилась на основе показателей эффективности работы со студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В Московской области статус БПОО имеет Подмосковный колледж «Энергия». По результатам рейтинга, БПОО региона заняла 1 место среди 155 организаций страны, подтвердив лидерство в развитии инклюзивного профессионального образования.

Базовые профессиональные образовательные организации (БПОО) играют ключевую роль в создании доступной среды для обучения и трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ. Они координируют работу образовательных учреждений региона, занимаются профориентацией, сопровождают студентов и помогают им в дальнейшем трудоустройстве.

Высокий результат БПОО Подмосковья отражает системную работу региона по созданию равных возможностей для всех обучающихся и интеграции их в профессиональную среду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.