Подмосковье возглавило рейтинг БПОО России по инклюзивному образованию
Фото - © Министерство образования МО
Федеральный методический центр по инклюзивному образованию подвел итоги рейтинга базовых профессиональных образовательных организаций (БПОО) субъектов РФ за 2024 год. Оценка проводилась на основе показателей эффективности работы со студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
В Московской области статус БПОО имеет Подмосковный колледж «Энергия». По результатам рейтинга, БПОО региона заняла 1 место среди 155 организаций страны, подтвердив лидерство в развитии инклюзивного профессионального образования.
Базовые профессиональные образовательные организации (БПОО) играют ключевую роль в создании доступной среды для обучения и трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ. Они координируют работу образовательных учреждений региона, занимаются профориентацией, сопровождают студентов и помогают им в дальнейшем трудоустройстве.
Высокий результат БПОО Подмосковья отражает системную работу региона по созданию равных возможностей для всех обучающихся и интеграции их в профессиональную среду.
