Подмосковье вошло в топ-3 привлекательных для молодежи регионов

Агентство стратегических инициатив представило итоговые результаты нового индекса привлекательности регионов России для молодежи. Субъекты федерации оценивали по нескольким показателям, включая экологическую ситуацию. По итогам исследования Подмосковье заняло третье место в списке наиболее привлекательных для жизни и работы регионов, вслед за Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В последние годы россияне при выборе места проживания и работы все больше обращают внимание на экологическую ситуацию в регионе. Подмосковье, конечно, испытывает антропогенное воздействие, как и любой другой регион. Однако наша природа, большое количество лесов и парков, особо охраняемых природных территорий имеют важнейшее значение для оздоровления экологии. Разумеется, не меньшее значение имеет и интенсивная природоохранная работа, которая ведется в Подмосковье. Поэтому мы рады, что молодежь высоко оценивает экологическую обстановку в области и намеревается здесь жить и трудиться», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как сообщили в Агентстве стратегических инициатив, исследование охватило 85 регионов и 48 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 28 лет. Данный возрастной диапазон был определен целенаправленно: в эти годы молодые люди определяются с профессией, местом учебы, работы и создают семью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.