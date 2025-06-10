Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвела итоги VIII сезона. Московская область вошла в топ-20 регионов по числу дипломантов. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования России, сообщает пресс-служба организаторов.

В этом сезоне олимпиада объединила 185 610 студентов из 89 регионов России, которые соревновались по 71 направлению. В Московской области молодые люди получили 43 диплома «Я — профессионал».

«Высокая активность студентов региона и их выдающиеся результаты в олимпиаде «Я — профессионал» демонстрируют, что здесь формируются кадры для будущего России. Студенты Московской области в этом сезоне проявили себя в таких направлениях, как «Педагогическое образование (основное)», «Психология», «Специальное (дефектологическое) образование» и других. Мы гордимся достижениями студентов Московской области и уверены, что их успехи станут примером для других регионов», — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.

«Высокие результаты участия в олимпиаде «Я — профессионал» — показатель того, что в университетах Московской области готовят конкурентоспособные кадры. Год от года студенты демонстрируют все более высокий уровень подготовки. В VIII сезоне участники получили 43 диплома олимпиады «Я — профессионал», а лучшие результаты продемонстрировали обучающиеся Государственного социально-гуманитарного университета и Университета Дубна», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Олимпиада «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке министерства науки и высшего образования России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.