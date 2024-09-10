Подмосковье вошло в топ-20 по числу заявок на Всероссийские педагогические чтения

Подведены итоги заявочной кампании II Всероссийских педагогических чтений — проекта, проводимого Всероссийским конкурсом «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои педагогические практики на II Всероссийских педагогических чтениях представили 50 педагогов из Московской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Проект проходит при поддержке Минобрнауки России.

Всероссийские педагогические чтения проводятся с целью объединения уникального опыта и знаний педагогов из разных регионов страны, а также расширения авторских практик в сфере науки и образования. Проект направлен на выявление и распространение лучшего педагогического опыта, современных авторских технологий и методик гражданско-патриотического воспитания и формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.

«Всероссийские педагогические чтения — уникальная возможность для педагогов и профессорско-преподавательского состава учебных организаций предложить свои педагогические инициативы, учитывая особенности территорий, на которых они проживают. Предлагаемые инициативы позволят интегрировать и реализовывать эффективные образовательные программы с учетом не только культурных особенностей, исторического наследия своего региона, но и особой любви к своей малой родине. Конкурс позволит чуть по-новому взглянуть на образовательный процесс и расширить форматы технологий обучения. Мы уверены, что вовлечение молодых ученых и инициативных педагогов в такие проекты повысит интерес к участию в научной деятельности и престиж профессии учителя. А работа в таком сообществе, обмен опытом и знаниями, возможно, позволит нам увидеть новые уже совместные, командные проекты», — отметила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

По итогам заявочной кампании, которая продлилась с 23 мая по 9 сентября, педагоги из всех регионов России отправили заявки на участие по 7 ключевым направлениям: «Культурный код моей страны», «Семья: преемственность, ценности и смыслы», «Изучаю мир», «Технологии будущего», «Здоровая нация», «Я и Мы — позиция», «Профессия — Учитель. Призвание — Наставник».

«Платформа «Россия — страна возможностей» подчеркивает значимость и роль наставников — учителей как начинающих, так и профессионалов своего дела. Важно, что в этом году мы получили 2305 заявок, что примерно на четверть больше, чем в прошлом году. В 2024 год в Год семьи, лидером по числу заявок стало направление: «Семья: преемственность, ценности и смыслы», направленное на сохранение исторической памяти, укрепление семейных связей и развитие семейного творчества. Надеемся, все полученные педагогические практики помогут подготовить новое поколение талантливых педагогов и сформируют культуру межпоколенческого взаимодействия. С нетерпением ждем начала экспертизы и выражаем глубокую благодарность всем участникам», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всероссийские педагогические чтения выступят открытой, «живой» площадкой для профессионального гражданского диалога представителей органов государственной власти, экспертного и научного сообществ и инициативной молодежи.

Всероссийские педагогические чтения «Моя страна — моя Россия» проводятся при поддержке Российского государственного гуманитарного университета. Университет выступает площадкой для организации работы дирекции проекта. Представители РГГУ примут участие в деловой программе и открытом диалоге с участниками чтений.

«Идея Всероссийских педагогических чтений заключается в создании возможности

для обсуждения и анализа вызовов и тенденций современного образования, в оценке методик и технологий социально-педагогической деятельности, лучших образовательных практик, ответов на краеугольные вопросы педагогической общественности. Важно отметить, что методики опытных педагогов будут масштабированы, и это станет настоящим кладезем знаний, который будет полезен для молодых и начинающих педагогов», — прокомментировал проректор по управлению имущественным комплексом и проектной деятельности РГГУ Дмитрий Бобров.

Руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков рассказал, что всероссийские педагогические чтения успешно завершили прием заявок, что говорит о большом интересе к данному проекту.

«Мы рады видеть, что педагогическая общественность еще до проведения очного мероприятия активно делится своим опытом и участвует в дискуссиях в рамках проведения образовательных встреч с экспертами. В ноябре авторы практик будут приглашены в столицу нашей страны, здесь их ждет насыщенная трехдневная образовательная и просветительская программа в знаковых для педагогического сообщества местах», — сказал Турлаков.

II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна — моя Россия» пройдут в гибридном формате в ноябре 2024 года в Москве и будут приурочены ко Дню народного единства. Участники, не прошедшие на мероприятие в очном формате, смогут посмотреть трансляцию ключевых мероприятий в сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» ВКонтакте. Уникальные педагогические практики авторов из разных регионов России будут включены в «живую» педагогическую энциклопедию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.