Подмосковье вошло в список регионов с наименьшими числом удельных выбросов

Опубликованы данные по выбросам в атмосферу российских предприятий и транспорта в 2023 году, составленные экспертами авторитетной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Общий вывод: количество выбросов в стране сократилось, по сравнению с 2022 годом, на 292,2 тысячи тонн. В число регионов, где произошло самое заметное сокращение, вошло и Подмосковье, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Согласно результатам исследований, наш регион входит в десятку субъектов Федерации, где зафиксированы минимальные удельные выбросы в расчете на одного жителя, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Мы считаем, что этому способствовали несколько факторов и, в первую очередь, развитие системы мониторинга качества воздуха, благодаря которой мы имеем возможность оперативно реагировать на сверхнормативные выбросы. Существенную роль играет и внимательное отслеживание работы предприятий, которые внесены в реестр негативного воздействия на окружающую среду. Большой вклад в оздоровление окружающей среды вносит также программа модернизации предприятий-загрязнителей».

Помимо Московской области, в ТОП-10 регионов с минимальными удельными выбросами вошли Дагестан, Кабардино-Балкария, Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Тыва, Северная Осетия, Чувашия и Ульяновская область.

По данным FinExpertiza, в ряде регионов, напротив, негативное воздействие на атмосферу существенно усилилось. Максимальный рост выбросов был зафиксирован в Калужской, Сахалинской, Ярославской, Тамбовской, Мурманской, Пензенской областях, а также в Марий Эл, Республике Алтай и в Крыму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.