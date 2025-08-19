сегодня в 17:47

Подмосковье вошло в число регионов, отобранных в программу развития въездного туризма

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минэкономразвития России и Центром стратегических разработок (ЦСР) объявило список из 25 регионов, которые станут участниками программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию». В число таких регионов вошло и Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На первом этапе 65 субъектов РФ представили диагностические карты, оценивающие их готовность принимать иностранных гостей. На основе этих данных эксперты выбрали территории с наибольшим потенциалом для привлечения зарубежных путешественников.

В экспертный совет вошли представители федеральных ведомств, институтов развития, крупных инфраструктурных компаний, туроператоров, гостиничных сетей, образовательных учреждений и цифровых платформ.

В итоге участниками программы, кроме Московской области, стали: Архангельская, Мурманская, Смоленская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Самарская, Свердловская, Кемеровская, Иркутская, Амурская, Тюменская, Сахалинская области, Краснодарский, Алтайский, Красноярский, Приморский и Камчатский края, Республика Дагестан, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Республика Алтай, Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

С конца августа для команд выбранных регионов стартует образовательная программа, в рамках которой будут представлены лучшие практики, опыт наставников и адресный подход к каждому региону.

После обучения из этих двадцати пяти регионов выберут 10 финалистов, которые получат комплексную поддержку: участие в международных туристических выставках под брендом Discover Russia, продвижение на целевых зарубежных рынках и другие меры поддержки.

Регионы-финалисты будут объявлены в ноябре на форуме «Открой твою Россию».

Программа развития въездного туризма «Открой твою Россию» направлена на повышение конкурентоспособности российского туризма на международном рынке, формирование устойчивого интереса к регионам страны и создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.