Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по числу участников конкурса «Система»

Благотворительный фонд «Система» в октябре 2024 года запустил стипендиальный конкурс «Система», направленный на поддержку мотивированной молодежи, занимающейся исследовательской, научной и инновационной деятельностью в приоритетных областях научно-технологического развития. К участию в конкурсе были приглашены обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования всех форм обучения, сообщает пресс-служба организаторов.

По итогам заявочной кампании конкурса Московская область вошла в число регионов-лидеров по количеству участников. 829 обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования региона представили на конкурс проектные творческие работы, посвященные созданию новых и усовершенствованию уже действующих технологических решений в наукоемких отраслях.

Победители конкурса получат финансовую поддержку в течение 5 месяцев в форме стипендии, а также возможность пройти стажировку в ведущих компаниях России — индустриальных партнерах фонда. Итоги конкурса будут подведены до 20 февраля 2025 года.

Все новости о стипендиальной программе «Система», а также о новых возможностях для молодежи в Telegram-канале благотворительного фонда «Система» — «Системная благотворительность».

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