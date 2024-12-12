Подмосковье вошло в число лидеров экологического рейтинга регионов ЦФО

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Московская область вошла в число лидеров экологического рейтинга регионов России, подготовленный специалистами центра «Устойчивое развитие» Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Проект осуществляется при поддержке комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Уникальность рейтинга, методика которого разработана при участии Российской академии естественных наук, заключается в том, что в его рамках оцениваются мероприятия в рамках нацпроекта «Экология», успехи экологической политики региональных органов власти, а также оценка гражданами экологической ситуации в регионе. Таким образом складывается всесторонняя объективная картина, позволяющая четко оценить экологическое благополучие в каждом субъекте федерации.

Экорейтинг регионов Центрального федерального округа возглавили Московская и Липецкая области, им присвоен статус «отличников». В группу «хорошистов» вошли Москва, Владимирская, Костромская, Смоленская, Тамбовская и Тульская область. Замкнули список Тверская и Ярославская области.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.