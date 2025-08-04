Подмосковье в топ-3 регионов по привлечению финансирования за счет господдержки

В первом полугодии 2025 года малый и средний бизнес привлек более 440 млрд рублей благодаря финансовым инструментам участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является корпорация МСП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 5 млрд рублей (1%). Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Инструменты Национальной гарантийной системы позволяют развивать малый и средний бизнес, обеспечивая ему доступ к заемному финансированию. По линии Корпорации МСП предприниматели за первые шесть месяцев смогли привлечь более 264 млрд рублей, еще порядка 190 млрд они получили через региональные гарантийные и государственные микрофинансовые организации. Использование различных инструментов позволяет бизнесу привлекать ресурсы как в краткосрочной перспективе для обеспечения своей работы, так и на длительный срок для реализации инвестиционных проектов», — отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Среди регионов лидерами по привлечению финансирования при помощи участников Национальной гарантийной системы в I полугодии 2025 года помимо предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области стали Краснодарский край и Ленинградская область, Свердловская, Ростовская и Нижегородская области, а также Пермский край и Республика Крым.

«Подмосковные предприниматели активно используют инструменты государственной поддержки при реализации проектов. Так, за первые шесть месяцев этого года субъектами малого и среднего предпринимательства Московской области было привлечено 17,8 млрд рублей благодаря поддержке участников НГС. Поддержкой воспользовались более 950 предпринимателей региона», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что 199 предпринимателей из общего числа получателей поддержки воспользовались поручительствами Московского областного гарантийного фонда. Полученные поручительства позволили привлечь 8,5 млрд рублей кредитных средств.

В Национальную гарантийную систему наряду с корпорацией МСП входят региональные гарантийные организации (РГО) и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации (ГМФО). Предприниматели благодаря финансовым инструментам участников НГС могут привлечь банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно. Работа ведется в рамках профильного федерального проекта, входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.