Подмосковье сохраняет лидирующие позиции по низкому уровню безработицы

По данным Росстата в Московской области один из самых низких уровней безработицы в России и лидирующая позиция по Центральному федеральному округу, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В Подмосковье для безработных предлагается свыше 72 тысяч вакансий, из которых наибольший запрос у работодателей в производственной сфере — более 25 тысяч вакансий. Сегодня в регионе регистрируемый уровень безработицы составляет 0,1%. Это рекордно низкий показатель», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, в аналогичном периоде прошлого года уровень безработицы составлял 0,3%.

В регионе доступно множество мер поддержки для жителей, находящих в поиске работы. Например, выплата на открытие собственного дела, множество направлений для переобучения на новую профессию, профориентационные курсы и ярмарки вакансий.

Найти подходящую работу можно на портале trudvsem.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.