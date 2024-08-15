Подмосковье развивает цифровые процессы портала исполнения контрактов

На портале исполнения контрактов (ПИК) Московской области реализован новый функционал «Комплект документов» в рамках развития автоматизированного процесса сбора и хранения документов при исполнении контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

При исполнении обязательств по заключенным контрактам стороны в ПИК ежедневно формируют и подписывают более 20 тыс. документов.

Новый функционал позволяет поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и государственным и муниципальным заказчикам сократить время, затрачиваемое на формирование, проверку и подписание комплекта документов, при этом исключить ошибки, связанные с человеческим фактором. Также обеспечивается автоматический расчет и контроль сроков предоставления отдельных документов из комплектов по каждому обязательству контракта.

Цифровизация этапа исполнения контрактов значительно упрощает работу участников договорных отношений, увеличивает ее эффективность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.