Подмосковье продолжает развивать сотрудничество с вузами-партнерами

Сотрудники центра развития карьеры министерства образования Московской области провели два выездных карьерных семинара на базе вузов-партнеров: 25 ноября во Владимирском государственном университете (г. Владимир), 2 декабря в Государственном социально-гуманитарном университете (г. Коломна). На семинарах обсуждались возможности трудоустройства в Московской области для студентов и выпускников педагогических специальностей, а также льготы, предоставляемые молодым специалистам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Приезжие молодые специалисты — учителя математики, физики, информатики, химии, биологии, русского языка и литературы и начальных классов — могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию аренды жилья в размере от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от городского округа. Также все молодые специалисты получают единовременное пособие, а выпускники с красным дипломом могут участвовать в конкурсной программе по привлечению лучших выпускников в сильные школы Подмосковья с возможностью получения единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей», — рассказали ведомстве.

В ходе мероприятий студенты и выпускники получили возможность пообщаться с директорами школ Московской области и получить прямые приглашения на работу. На встрече во Владимире присутствовали директора школ городского округа Балашиха, а студенты ГСГУ получили приглашения от школ г. о. Раменское, Луховицы и Шатура.

Мероприятия стали важным шагом в реализации стратегии Московской области по формированию кадрового резерва педагогов. Участники семинаров не только получили информацию о возможностях трудоустройства, но и почувствовали уверенность в своем профессиональном будущем.

Для получения дополнительной информации о льготах и возможностях трудоустройства учителей в Подмосковье можно подать заявку на официальном сайте «Учителя Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.