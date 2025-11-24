Подмосковье присоединилось к неделе агентства стратегинициатив «Открыто для всех»

В Семейном Центре им А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде состоялось торжественное открытие всероссийской недели «Открыто для всех», приуроченной к международному дню слепых. Цель проекта — создание общества равных возможностей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Вице-президент Всероссийского общества слепых Александр Коняев открыл мероприятие с приветственным словом, в котором подчеркнул важность инклюзии и поддержки жителей с инвалидностью. В числе участников — ребята из Семейного центра «Дмитровский», ученики православного центра образования им. Преподобного Сергия, учащиеся «Школы-интерната для слепых и слабовидящих детей» г. Королева, члены Сергиево-Посадского Всероссийского общества слепых.

Для гостей недели была подготовлена увлекательная программа, включающая: психологический тренинг «Вижу душой, чувствую сердцем», тренинг для зрячих гостей с использованием масок на глаза и тактильной трости «Прогулка в темноте», выставка тактильных экспонатов «Осязаемые образы», мастер-классы по созданию открыток из фоамирана, изготовление подставок под чашку и глиняных тарелок, а также другие творческие занятия.

Тренинги и мастер-классы создают прочную основу для развития инклюзивной среды, способствуя формированию единого пространства равных возможностей для всех жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.