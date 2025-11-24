Подмосковье поддержит виноградарей после получения статуса винодельческого региона

21 ноября в Москве прошел винный салон, приуроченный к презентации итогов 8-го ежегодного исследования «Винный гид России 2025-26» Роскачества. В мероприятии приняли участие профильные специалисты Минсельхоза Московской области, отметив, что Подмосковье продолжает укреплять позиции в отрасли и готовится войти в официальный перечень винодельческих регионов России в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Регион планирует расширять меры государственной поддержки данного направления, включая использование действующих федеральных субсидий на стимулирование развития виноградарства и виноделия, в том числе закладку виноградных насаждений и приобретение посадочного материала. Сегодня в Подмосковье работают более 100 виноградарей-любителей и 3 лицензированные винодельни, производящие вина как из собственного винограда, так и с арендованных участков на юге России.

Наиболее перспективными зонами для развития виноградарства признаны юг и юго-восток Московской области, где сумма активных температур — ключевой показатель условий, необходимых для вызревания той или иной культуры, варьируется в пределах 2200–2400°С. Это позволяет выращивать раннеспелые и морозостойкие сорта, а также автохтонные — специально выведенные селекционерами для местного климата, включая гибридные и селекционные — Мариновский, Саперави северный, Красностоп Золотовский (в условиях укрывной культуры), Солярис и Йоханнитер.

На винном салоне были представлены лучшие российские вина от более чем 50 производителей из 6 винодельческих регионов страны. В программе — знакомство с лидерами рейтинга, мастер-классы экспертов и церемония награждения производителей с высокими оценками исследования.

Получение статуса винодельческого региона станет подтверждением результативной работы подмосковных производителей и повысит интерес к продукции среди профессионального сообщества и потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.

«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.