Подмосковье остается лидером по наблюдению за зимующими птицами

Продолжается Всероссийский конкурс по наблюдению зимующих птиц «Российская зима 2024-2025», организованный союзом охраны птиц России. На днях организаторы подвели итоги январских наблюдений. Орнитологи и бердвотчеры Москвы и Подмосковья остаются лидерами по количеству наблюдений. На основную площадку мероприятия, сайт iNaturalist , было загружено 5 194 наблюдения. Лидеры внесли в базу по двести, триста и более фотографий и аудиозаписей, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

ТОП-5 наблюдаемых птиц Московской агломерации: большая синица, кряква, лазоревка, серая ворона и сизый голубь. В общей сложности в январе поступило более 75 тысяч сообщений о встречах 266 видов птиц. Лидирует Московская область, лишь немного отстает Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем месте Пермский край и Свердловская область.

Как отметили в союзе охраны птиц России, благодаря аномально теплому январю, сделаны очень интересные для Подмосковья наблюдения. Так, зафиксированы встречи с чрезвычайно редкими видами: чернозобым дроздом, большой горлицей, ястребиной совой, полевым жаворонком и черноголовым хохотуном.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.