Подмосковье организовало форум по безопасности детских площадок в Петербурге

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области был организован форум, посвященный безопасности детских игровых площадок. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге на базе завода по производству комплектующих для детских игровых и спортивных площадок «Заглушка.ру». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.

Участие в мероприятии приняли более 60 человек, среди них — отраслевые представители министерства, муниципалитетов региона в ранге не ниже заместителей глав администраций, а также руководители коммунальных служб Подмосковья.

«Форум провели для того, чтобы наглядно представителям власти на местах, которые отвечают непосредственно за содержание детских площадок, показать из чего состоят конструкции, как их устанавливать, как собирать и даже утилизировать. Знакомство с производителем в этом случае дает все необходимые в ежедневной работе механизмы и инструменты для достижения высокого качества в работе. Сегодня коллеги узнали, какие меры принимать, чтобы площадки прослужили долго, не теряя в безопасности при эксплуатации детьми», — прокомментировал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Для сотрудников МБУ и управляющих компаний региона из более чем 45 городских округов Московской области была организована экскурсия по заводу, в рамках которой был продемонстрирован весь процесс изготовления деталей для площадок. Также участников познакомили с современными материалами и технологиями.

«В Подмосковье все новые площадки в обязательном порядке оборудуются камерами системы «Безопасный регион». Таким образом, все, что происходит можно отследить в режиме реального времени. Средний срок службы детских площадок составляет 5 лет и устанавливается паспортом изделий, однако на территориях с интенсивным использование, например, в парках контроль ведется в особом режиме, так как даже качественный продукт может требовать замены раньше времени», — добавил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Никита Анашкин.

В рамках деловой программы прошла лекция, на которой эксперты отрасли поделились знаниями в части оптимизации работы.

Спикерами выступили:

Анашкин Никита Сергеевич — заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Зинченко Наталья Александровна — технический судебный эксперт по безопасности детских игровых площадок.

Дубинцов Михаил Дмитриевич — руководитель отдела продаж завода «Заглушка.ру».

«Цель мероприятия — показать руководителям МБУ Подмосковья то, как необходимо обслуживать детские игровые площадки, какие новые практики применяются, а также чему следует уделять особое внимание. На практике разобрали типовые ошибки и пути их решения», — добавила Наталья Зинченко.

Все участники могли задать спикерам интересующих их вопросы, касающиеся наиболее эффективных способах замены сломанных элементов детских площадок, используемых инструментов для проверки безопасности, а также пути увеличения срока эксплуатации оборудования.

«В производстве комплектующих для детских площадок мы используем несколько видов пластика. Все выпускаемые изделия в специальных лабораториях проходят испытания на безопасность, токсичность и экологичность, а также прочность. Сейчас мы активно внедряем инновационные решения и элементы, благодаря которым можем создавать различные облики и дизайны площадок. Также разрабатываем элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья», — добавил Михаил Дубинцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», – подчеркнул глава региона.