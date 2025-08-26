Подмосковье оказалось в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

25 августа в Калуге прошла торжественная церемония открытия финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», собравшего студентов колледжей и техникумов, школьников старших классов и молодых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям мероприятия. Владимир Путин подчеркнул значимость чемпионата для профессионального самоопределения молодежи.

«Убежден, что нынешний чемпионат поможет вам определиться с будущими профессиями, востребованными на рынке труда, получить поддержку работодателей. И конечно, рассчитываю, что вы станете примером для своих друзей, сверстников. Настоящие мастера нужны нашей промышленности и всей стране. И потому у каждого из вас есть отличные возможности найти дело по душе, в полной мере реализовать свои таланты и способности, внести личный вклад в укрепление индустриального, экономического потенциала России», — добавил президент России.

С приветственным словом к участникам обратились Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Калужской области Владислав Шапша, которые дали старт деловой программе форума «СПО — локомотив экономики страны». На пленарном заседании Форума СПО глава Минпросвещения России подчеркнул, что среднее профобразование становится все более востребованным.

«Молодые люди видят все больше возможностей в системе среднего профессионального образования. В этом году поставлен рекорд: абитуриенты подали 3,3 млн заявлений в организации СПО — на 890 тыс. больше, чем в прошлом году», — отметил Сергей Кравцов.

Одним из спикеров деловой программы форума стал выпускник Раменского колледжа Московской области Никита Мылкин, победитель финала чемпионата «Профессионалы» 2023 года по компетенции «Мехатроника». В статусе молодого специалиста он поделился своим опытом и взглядами на развитие современных компетенций с участниками форума.

Пример Никиты демонстрирует возможности, которые открывает система СПО, и подчеркивает важность преемственности в подготовке кадров. Его участие в программе создало диалог между будущими и состоявшимися профессионалами, вдохновляя на развитие.

Московскую область на чемпионате в этом году представляет одна из самых многочисленных делегаций. Подмосковные участники будут соревноваться в 11 высокотехнологичных и востребованных компетенциях.

Программа мероприятий форума СПО доступна по ссылке, трансляция мероприятий осуществляется на сайте форума и на официальной странице Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» в социальной сети ВКонтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.