Подмосковье обеспечило почти 18% овощей и грибов ЦФО за первое полугодие

Замороженные овощи и грибы остаются востребованными у покупателей благодаря удобству хранения и сохранению полезных свойств. Среди наиболее популярных позиций — овощи, такие как брокколи и стручковая фасоль, а также грибы — вешенки и опята. В Московской области за 6 месяцев 2025 года произведено более 4,3 тысяч тонн такой продукции. Это позволяет жителям региона круглый год иметь доступ к полезным продуктам, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Доля Подмосковья в производстве замороженных овощей и грибов в Центральном федеральном округе составила 17,7%, а в общероссийском объеме — 8,6%. В 2024 году региональные предприятия выпустили 10 тыс. тонн этой продукции. Среди ключевых производителей — ООО «Агама Роял Гринланд» и ООО «Эколес Запад», которые вносят значительный вклад в развитие отрасли.

Подмосковье стабильно занимает лидирующие позиции в производстве замороженных овощей и грибов, обеспечивая потребителей качественной и доступной продукцией. Развитие этого направления позволяет не только поддерживать местных производителей, но и укреплять продовольственную безопасность региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.