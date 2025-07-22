Подмосковье является лидером в области мунземконтроля в России

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выступил в ходе заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации. Заседание было посвящено теме реализации новых механизмов использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Игорь Брынцалов поделился опытом Московской области в рамках обсуждаемой темы. Так, на сегодняшний день общая площадь сельскохозяйственных угодий в Подмосковье — 916 тыс. га.

«Наша цель — не только их сохранить, но и реализовать потенциал по вводу, а это еще около 230 тыс. га», — сказал парламентарий

Важные законодательные изменения в Подмосковье были реализованы в части подготовки генеральных планов. Чтобы перевести сельскохозяйственную землю в другую категорию (например, под строительство), нужно сначала изменить функциональную зону в генплане муниципального образования. При этом по Градостроительному кодексу РФ утверждение и изменение генплана — полномочия органа местного самоуправления.

«С целью усилить контроль за переводами в Подмосковье ещё с 2014 года полномочия по подготовке проектов генпланов переданы на региональный уровень. Решения об изменении зонирования земельных участков сельхоз назначения всегда принимаются коллегиально с обязательным участием всех заинтересованных региональных органов власти, в том числе областного Минсельхоза», — рассказал Игорь Брынцалов.

В 2024 году были внесены изменения в закон «О Генеральном плане развития Московской области» направленные с одной стороны на сохранение земель сельхоз назначения, а с другой на формирование качественной среды проживания граждан. Законом установлены условия, при которых в границы населённых пунктов для использования под ИЖС могут быть включены земельные участки сельскохозяйственного назначения. Включение в границы возможно только при условии обеспечения объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и соответствия критериям, установленным региональным Правительством.

Также установлен запрет на отнесение сельхоз земель в частной собственности к функциональной зоне, предусматривающей ведение садоводства.

Цель запрета — чтобы сельхоз земли, которые могут использоваться в сельхоз производстве, не превращались в дачные поселки.

С 2023 года в регионе выработаны критерии принятия решений при рассмотрении вопросов изменения зонирования земельных участков сельхоз назначения. Они также направлены на недопущение выбытия из сельхоз оборота исторически обрабатываемых и плодородных земель.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что помимо законодательной, в регионе также ведется большая работа по выявлению нарушений земельного законодательства.

Региональный Минсельхоз определил перечень приоритетных участков — это 60 тыс. га неиспользованных земель. На 21 тыс. га подтверждены нарушения. Это 513 земельных участков.

«С 2019 года началась цифровизация муниципального земельного контроля, которая позволила существенно повысить качество этой работы. Объём проводимых мероприятий увеличился в 11 раз», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Также внедрена уникальная практика перерасчёта земельного налога на основании материалов муниципального земельного контроля. Результатом стали в 2022–2024 годах налоговые поступления в бюджет муниципалитетов — это 6 млрд. руб. Собственники более 48 тыс. земельных участков приступили к их надлежащему использованию.

«В прошлом году стартовал проект по борьбе с нецелевым использованием земли. Его главная задача — пресечь нарушения, часто являющиеся предметом жалоб жителей. Благодаря этой работе уже прекратили нецелевое использование правообладатели более тысячи земельных участков. Отмечу, что по итогам 2024 года Подмосковье вновь стало лидером в области муниципального земельного контроля в России».

Игорь Брынцалов также напомнил, что в декабре 2022 года были внесены изменения в федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которым значительно усовершенствован порядок изъятия сельхоз земель, неиспользуемых по целевому назначению или используемых с нарушением законодательства.

«По инициативе нашего региона внесена важная норма — теперь при неиспользовании земли по целевому назначению в течение 3-х лет нет необходимости органам государственного земельного контроля ежегодно выходить и подтверждать этот факт. Инспектор при проведении проверки сразу определяет, что конкретный земельный участок не использовался в течение этого времени. У регионов появился понятный механизм изъятия земель сельхоз назначения. Так, в Московской области с 2023 года изъято 42 земельных участка площадью более 1 тыс. га. Это в 7 раз больше, чем за предыдущие годы», — добавил спикер Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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