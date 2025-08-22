Подмосковье более чем на 8% увеличило производство и экспорт мяса птиц

Московская область — крупный производитель мяса птицы и пищевых субпродуктов. За 6 месяцев с начала года предприятия региона выпустили 155,2 тыс. тонн продукции — это на 11,6 тыс. тонн, или 8,1%, больше, чем в первом полугодии 2024 года (143,5 тыс. тонн). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода региона.

«Приоритетной задачей остается обеспечение внутреннего спроса. Сегодня Московская область производит около 15% от общего объема мяса птицы и субпродуктов в Центральном федеральном округе и почти 6% — в России. У нас в отрасли работают 15 предприятий, развит полный производственный цикл — от получения собственного инкубационного яйца до переработки охлажденной продукции. Также увеличиваем поставки за рубеж — за полгода экспорт в стоимостном выражении вырос на 42,9%, объем отгрузок составил около 76 тысяч тонн. Основными импортерами мяса птицы являются Китай и Саудовская Аравия», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозе Подмосковья отметили крупнейших производителей. ООО «Птицефабрика „Элинар-Бройлер“ выпускает более 100 товарных позиций под брендом „Первая свежесть“. АО „Петелинская Птицефабрика“ специализируется на бройлерном производстве, продукция представлена в розничных торговых сетях под маркой „Петелинка“. Также ООО „Кросан“ выпускает „Фряновские деликатесы“.

Птица перерабатывается в готовое мясо и полуфабрикаты: фарш, котлеты, колбасы для жарки и т. д., которые ежедневно приобретают жители региона. Так, в июле в розничных магазинах Подмосковья было реализовано более 17,6 тыс. тонн продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.