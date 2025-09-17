Подготовку к отопительному периоду обсудили в Павловском Посаде

Главная тема— подготовка к отопительному периоду. Пробные топки прошли в штатном режиме по всем котельным Павлово-Посадского округа. Сотрудники и техника полностью готовы к работе в зимних условиях. Денис Семенов поручил готовить постановление о начале отопительного сезона.

«Впереди у нас еще около двух недель на отладку систем и развоздушивание — это кропотливая, но необходимая работа, чтобы тепло пришло в каждый дом без сбоев. Все многоквартирные дома к пуску тепла готовы, управляющие организации держат руку на пульсе» — сказал Денис Олегович.

Теперь о том, что вызывает справедливое возмущение.

«Качество асфальтирования, которое произвел подрядчик в рамках работ по БЖД, приличными словами описать сложно. Бугры и провалы вместо ровного полотна — это не работа, а брак. Потребовал от подрядчика в кратчайшие сроки устранить все недочеты. Кроме того, указал на недопустимость подобного подхода при асфальтировании на улице 1-го Мая около дома 40Б. Взял этот вопрос на личный контроль» — отметил Глава округа.

Продолжаются работы и с жалобами на качество воды. Обращений стало меньше, но точечные проблемы еще остаются. Денис Семенов дал поручение Мособлводоканалу провести промывку сетей по тем улицам, откуда поступают сигналы от жителей.

Активно ведутся работы по запросам жителей в Павлово-Посадских территориальных отделах — в первую очередь это отсыпка дорог.

Параллельно продолжается ремонт дорожного полотна и тротуаров в округе.

«Смотрим уже наперед: указал дорожным службам на необходимость своевременной закупки песко-соляной смеси. Зима не должна застать нас врасплох» — подытожил Денис Олегович.

И в завершение приятная новость для пассажиров общественного транспорта. По маршруту Павловский Посад — Субботино силами Мосавтодора установлены три новые современные остановки. Сейчас ведется подготовка к монтажу еще одного павильона на Носовихинском шоссе, вблизи села Казанское.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.