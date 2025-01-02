Подельники террористов из «Крокуса» могут получить до 15 лет тюрьмы в Турции

Аnadolu: в Турции потребовали до 15 лет тюрьмы причастным к теракту в «Крокусе»

Стамбульская прокуратура требует приговорить к тюремным срокам от 7,5 до 15 лет пятерых граждан иностранного государства, которые контактировали с предполагаемыми террористами в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает РБК .

Как передает турецкий канал Аnadolu, Хофизджона Усмонова, Мутеулло Асоева, Рахматулло Саликова, Мухаммадрахима Файзова и Хамзу Мухаммеда оказались на скамье подсудимых за «членство в вооруженной террористической организации».

Усмонова, Асоева и Саликова турецкие силовики задержали 24 марта при попытке уехать в Иран на автобусе, а 28 марта — Файзов с семьей.

Согласно данным из обвинительного заключения, Файзов и Усмонов некоторое время находились на конспиративных квартирах вместе с исполнителем теракта в подмосковном Красногорске Шамсидином Фаридуни.

Ответственность за террористическую атаку на «Крокус Сити Холл» взяла афганская группировка «Вилаят Хорасан»*.

Теракт в «Крокусе» случился 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, затем они подожгли здание. Погибло 145 человек. Все фигуранты уголовного дела по факту теракта были арестованы.

*Организация признана в России террористической и запрещена.