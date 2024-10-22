Поддельные квитанции и «льготы»: названы популярные схемы мошенничества

Юрист Глеб Подъяблонский заявил, что для защиты от мошенников стоит проявлять максимальную внимательность: оплачивать коммунальные платежи за пожилых родственников и проводить с ними разъяснительные беседы, а все документы можно проверять на профильных официальных ресурсах. Если их там нет, это может быть мошенническая схема, сообщает «Вечерняя Москва».

Среди самых распространенных схем мошенничества эксперт выделил поддельные квитанции и якобы государственную льготную программу, когда мошенники берут деньги за невыполненные работы. Кроме того, он добавил, что злоумышленники могут грозить отключением услуг за долги, а также просить попасть в квартиру для проверки оборудования, после чего намеренно сломать сантехнику, чтобы потребовать средства за ремонтные услуги.

«Еще десять лет назад подставные лица имели опыт присылать людям поддельные квитанции с целью получить деньги. Чтобы не попасться на их уловку, необходимо совершать оплату только через профильные сайты и проверять то, что присылают в почтовые ящики», — уточнил Подъяблонский.

Очередной случай мошенничества выявили в Реутове. Жители получили поддельные квитанции ЖКХ в почтовые ящики. После их оплаты мошенники сумели получить доступ в приложения банков и госуслуг пострадавших.