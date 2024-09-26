Под Курском ВСУ расстреляли сослуживцев, ехавших сдаваться на шведской БМП

Украинские военные вывесили белый флаг на боевой машине пехоты (БМП) шведского производства CV-90 и пытались прорваться в плен в село Веселое. Однако им не удалось добраться до российских позиций, так как этот флаг стал ориентиром для бойцов ВСУ, которые открыли огонь по своим сослуживцам. Первый выстрел противотанковой управляемой ракеты прошел мимо, а второй попал в цель. Весь экипаж погиб.

Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей М. рассказал, что отправился воевать за ВСУ вовсе не добровольно — его к этому принудили.