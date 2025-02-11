Почти все педагоги Подмосковья пользуются цифровой образовательной средой

Примерно 100% педагогов в Подмосковье пользуются цифровой образовательной средой. План по использованию цифровых сервисов в образовании перевыполнен, сообщил замминистра образования региона Евгений Никитин.

«У нас были достигнуты следующие показатели: более 90% школ в том или ином виде были участниками этого процесса, в эти школы закупалась различная техника, и количество педагогов, которые используют ЦОС, практически равна 100%», — сказал Никитин во время конференции на тему «Цифровая трансформация системы образования в Московской области».

Он отметил, что план по Московской области по использованию цифровых сервисов перевыполнен. В школы было поставлено около 20 тыс. ноутбуков, интерактивные панели, проекторы, IP-камеры и «умные» телевизоры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в области дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.