Почти весь Нижний Новгород не выйдет на улицу в Новый год

70% людей в Нижнем Новгороде встретят Новый год в квартире

70% респондентов собираются встретить Новый год вместе с близкими и родственниками дома. Об этом сообщает « Царьград » со ссылкой на исследование SuperJob, в котором поучаствовали экономически активные жители города.

На Новый год планируют работать 9% респондентов из Нижнего Новгорода. Дежурства, а также рабочие смены в этот период будут у 12% опрошенных мужчин, и у 6% женщин.

Чаще всего в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать врачи, медсестры, сотрудники экстренных служб, водители, силовики, охранники, инженеры, специалисты компаний с непрерывным циклом работы.

В гости на Новый год отправятся 6% опрошенных. Примерно 5% респондентов планируют поехать в иной город.

3% респондентов отпразднуют Новый год в кафе, на базах отдыха и за рубежом. Проведенное SuperJob исследование дает возможность понять, какие предпочтения есть у нижегородцев по поводу того, как провести новогоднюю ночь.

