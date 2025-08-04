Почти у 70 пострадавших при теракте в «Крокусе» выявили психические расстройства

Результаты судебно-медицинских экспертиз выявили психические расстройства у 68 человек из 108 потерпевших, которым причинили тяжкий вред здоровью при теракте в «Крокусе», сообщает РИА Новости .

Как следует из материалов дела, у многих из числа потерпевших при проведении судебно-медицинских экспертиз устанавливали развитие психических расстройств в форме смешанной тревожной и депрессивной реакции, находящихся в прямой причинно-следственной связи с перенесенными травматическими переживаниями, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.