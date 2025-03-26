Почти половина россиянок хотела бы иметь двоих детей

Среди представителей мужского пола данное мнение распространено чуть менее широко.

Результаты исследования демонстрируют, что 48% женщин, проживающих в России, видят себя мамами двоих детей. Один ребенок представляется оптимальным вариантом для 23% женщин и 23,1% мужчин. Многодетность, а именно четверо детей, привлекает лишь 3% респондентов, в то время как пять и более детей хотели бы иметь 1,9% женщин и 2,5% мужчин.

Кроме того, опрос выявил, что 2,4% женщин и 3,5% мужчин полностью исключают для себя наличие детей. В то же время, 2,3% женщин и 3,8% мужчин не смогли дать однозначный ответ, касающийся желаемого количества детей в семье.