Почти половина россиян раздражаются из-за жалоб в соцсетях

49% опрошенных россиян признались, что их раздражают нытики в интернете

Почти половина россиян заявили, что их раздражают постоянные жалобы других пользователей в социальных сетях. Это выявил опрос среди подписчиков сайта kp.ru .

В Китае начали блокировать жалобы и негативные комментарии в соцсетях, чтобы создать более позитивную атмосферу. Россияне поддержали такую инициативу: по данным опроса сайта, 49% респондентов признались, что их раздражают люди, которые постоянно жалуются в интернете.

Многие участники опроса отметили, что негативные посты портят настроение и распространяют недовольство среди других пользователей.

«Терпеть не могу нытиков! Им всегда кто-то что-то должен», — рассказала одна из участниц опроса.

В то же время 38% опрошенных заявили, что просто не обращают внимания на жалобы в соцсетях и считают, что недовольные люди были всегда. Еще 8% поддержали тех, кто делится своими проблемами, считая это нормальным способом привлечь внимание к трудностям.

Около 4% респондентов признались, что сами иногда жалуются на жизнь в социальных сетях, чтобы выговориться. Некоторые из них отметили, что не знают, о чем еще писать, если не делиться своими переживаниями. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

В опросе приняли участие 2,9 тысячи подписчиков сайта в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в мессенджерах.

